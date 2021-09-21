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Geleceğin bilim insanlarına ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek geleceğin bilim insanları ile bir araya geldi.

DÜZCE 21.09.2021, 09:39
Geleceğin bilim insanlarına ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek geleceğin bilim insanları ile bir araya geldi.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanmasının ardından ildeki kurumları ziyaret etmeye devam eden Milli Eğitim Müdür Tamer Kırbaç, son olarak Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Burada okulda bulunan geleceğin bilim insanları ile buluşan Kırbaç, okulun tüm atölye ve dersliklerini de gezerek bilgi aldı. Okul Müdürü Kenan Göktepe ile birlikte sınıfları ziyaret eden Müdür Kırbaç, burada çocuklara çeşitli sorular sorarak cevap aradı.

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