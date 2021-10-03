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Gece gündüz asfaltlama yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de il özel idaresi ekipleri gece gündüz çalışmalar yaparak Sinirci Köyü’nde asfaltlama yaptı. 2 günlük çalışma ile köyün dört bir yanı asfaltlandı.

DÜZCE 03.10.2021, 09:12
Gece gündüz asfaltlama yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de il özel idaresi ekipleri gece gündüz çalışmalar yaparak Sinirci Köyü’nde asfaltlama yaptı. 2 günlük çalışma ile köyün dört bir yanı asfaltlandı.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri il genelinde asfaltlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Sinirci köyünde asfaltlama çalışmalarına başladı. İki günlük süre içerisinde ekipler asfalt atılacak yollarda gece gündüz çalışarak asfaltlamayı tamamladı. Yapılan çalışma sonrasında muhtarlık destek verenlere teşekkür ederken, İl Özel idaresi ekiplerine de çalışmalarında başarılar diledi.

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