Gece gündüz asfalt çalışması sürüyor

Düzce Belediyesinin Karaca Deresi üzerinden başlattığı sosyal donatıların, yeşil alanlar, bisiklet ve yaya yollarının olacağı yeşil koridor alanının çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Düzce Belediyesi Koçyazı-Beyciler arasındaki 1.1 kilometrelik 18 metrelik alan akşam saatlerinde asfaltlandı.

Düzce’nin farklı noktalarındaki vatandaşların nefes alabileceği, aileleriyle eğlenceli vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği alanların oluşturulması için Düzce Belediyesi tarafından çalışmalar ve projeler devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önem verdiği projelerden biri olan Karaca Deresi üzerinde başlattığı Yeşil Koridor Alanı için Fen İşleri Müdürlüğü de faaliyetlerine devam ediyor. Toplamda 16 kilometrelik su ve yeşil koridor oluşturulması için başlanan projede bisiklet yolları, sosyal donatılar ve yeşil alanlar yer alacak. Düzceliler Koçyazı Mahallesi ortasından geçen Karaca Deresi boyunca yeşil koridordan Melensu Park’a bağlanacak.

ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI

Karaca deresi boyunca başlatılan etap etap ilerleyen ve planlanan programdan ayrılmayan Düzce Fen İşleri Müdürlüğü, Koçyazı Mahallesi Metek TOKİ’de 1.1 kilometrelik alanın asfalt serme işlemini 3 finisher, 6 silindir ve 21 asfalt kamyonu ile gerçekleştirdi. Hizmete açılan 18 Metrelik yol ile birlikte Koçyazı Mahallesi-Beyciler Mahallesi arasındaki trafik yükü de hafifletilmiş oldu.