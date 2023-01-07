Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri sektörü takip ediyor

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencileri, “Temel Yemek Pişirme Teknikleri” dersi düzenlenen program ile bir yemek firması ziyaret ederek yemek firmasındaki pişirme tekniklerini yakından görme imkanı buldu.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin öğrendikleri teorik bilgilerin pratikte nasıl uygulandığını görmeleri ve bu konuda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenen etkinlikte, Coşkun Yemek Catering yetkilileri gıda sektörü hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sonrasında Proje Geliştirme yetkilileri rehberliğinde işletmenin üretim parkurları ve lojistik depolarını ziyaret eden öğrenciler; gıda saklanması, taşınması, dağıtımı ve depolanmasına ilişkin önemli bilgiler edindi.