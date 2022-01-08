Galatasaraylı taraftarlar sokak hayvanlarını yemledi

DÜZCE (İHA) – Soğuk havalarda yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına Galatasaray’ın taraftar oluşumu ultAslan’ın Düzce Üniversitesi’nde ki taraftarları sokak hayvanlarını unutmayarak mama dağıtımı yaptı.

Galatasaray’ın taraftar oluşumu olan ultrAslan’ın Düzce Üniversitesi’nde ki temsilcileri soğuk havalarda yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptı. Sevimli dostlar için kilolarca mama toplayarak sokağa çıkan taraftar grubu köpeklere ve kedilere mama dağıtımı yaptı. ultrAslan Uni ekipleri sokaklarda aç kalan hayvanların doyması için kış boyu mama dağıtımı yapmaya devam edeceği öğrenildi.