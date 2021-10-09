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Galatasaraylı gençlerden lösemi hastalığını yenen Eren’e destek

DÜZCE (İHA) – Galatasaray’ın taraftar oluşumu ultrAslan’ın Düzce Üniversitesi’nde ki topluluğu, atkı hediye ettikleri lösemi hastalığını yenen Eren Demirkaya’ya halı saha maçında başlama vuruşu yaptırarak moral verdiler.

DÜZCE 09.10.2021, 10:40
Galatasaraylı gençlerden lösemi hastalığını yenen Eren’e destek

DÜZCE (İHA) – Galatasaray’ın taraftar oluşumu ultrAslan’ın Düzce Üniversitesi’nde ki topluluğu, atkı hediye ettikleri lösemi hastalığını yenen Eren Demirkaya’ya halı saha maçında başlama vuruşu yaptırarak moral verdiler.

Düzce’de geçtiğimiz yıllarda lösemi hastalığına yakalanan ve gördüğü tedavi sonrasında hastalığı atlatan Eren Demirkaya için Galatasaraylı gençlerden anlamlı bir destek geldi. Her hafta düzenli olarak futbol oynayan Galatasaray’ın taraftar oluşumu ultrAslan’ın Düzce Üniversitesi’ndeki topluluğu, lösemili hastalığını yenen Eren Demirkaya ile bir araya geldi. Halı sahada oynadıkları futbol maçı öncesinde Eren’e atkı hediye eden gençler, mücadelenin de başlama vuruşunu Eren Demirkaya’ya yaptırarak jest yaptı.

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