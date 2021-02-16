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Futbol sahası kardan temizlendi
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Şıralık Mahallesinde bulunan sentetik çim yüzeyli futbol sahaları kardan temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.
DÜZCE 16.02.2021, 14:41
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DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Şıralık Mahallesinde bulunan sentetik çim yüzeyli futbol sahaları kardan temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.Düzce’de yaklaşık 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle futbol sahaları da karla kaplanmıştı. Beyaz örtüyle kaplanan Şıralık sentetik çim yüzeyli futbol sahaları kardan temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.