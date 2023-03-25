Fotoğraf sergisi ilgi çekti

DÜZCE (İHA) – Düzce Çocuk hakları komitesi Yaşlılar Haftası’nda Millet Bahçesinde yaşlılara özel fotoğraf sergisi açtı. Sergi büyük ilgi gördü.

Yaşlılar haftası sebebi ile Düzce’de çeşitli etkinliklerin yapılmasına devam ediliyor. Bu çerçevede Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Düzce Çocuk hakları Düzce Millet Bahçesinde fotoğraf sergisi açtı. Komitede bulunan çocukların dedeleri ile ninelerinin fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.