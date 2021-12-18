Fizik tedavide yatak sayısı 545’e yükseldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde yatak sayısı 45 tane daha arttırılarak 545’e yükseltildi. Vali Cevdet Atay’da hastaneye giderek hem yapılan son çalışmaları hem de hastaları ziyaret etti.

Düzce sağlık alanında gelişmeye devam ediyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nin Muncurlu yerleşkesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde geçtiğimiz günlerde hizmete alınan havuzun ardından bir yenilik daha yapıldı. Düzce Sağlık Müdürlüğü’nün girişimleri ile hastanede ki yatak kapasitesi 45 tane daha arttırılarak 545’e yükseltildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu’da son çalışmaları incelemek üzere Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Burada Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’dan yeni yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Atay, fizik tedavi merkezinde tedavi gören hastaları odalarında ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Atay hastane personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmesinin ardından yeni hizmete alınan yerleri inceledi. Atatürk Devlet Hastanesi’nde, vatandaşlara verilen hizmet modellerini çeşitlendirmek ve kapasite artırmak amacıyla Hidroterapi merkezi ve 45 adet yatak hizmete alınarak, toplam yatak kapasitesi 500’den 545 adete yükseltildiği ile ilgili de bilgiler veren Vali Atay, Düzcelilere hayırlı olsun dileklerini iletti.