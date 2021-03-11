Fiskobirlik kavşağı çözüme kavuşturuluyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, en çok üzerinde durduğu konuların başında gelen Fiskobirlik Kavşağı projesini hayata geçirmeye kararlı. 3 alternatif içerisinden; hem verimlilik hem UMP kapsamında ihtiyaçlara cevap verme hem de uygulama zamanı açısından daha sağlıklı olacağından dolayı mevcut kavşağın iyileştirilmesine yönelik proje de mutabık kalındı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ulaşım Master Planı içerisinde yer alan ve şehrin en önemli giriş noktalarının başında gelen Fiskomar Kavşağı projesinin bir an önce tamamlanması adına talimatlarını verdi.

Başkan Özlü’nün talimatları doğrultusunda uzun süredir çalışmalarını sürdüren Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer, mevcut bölgede Karayollarının yapımına karar verdiği Viyadük projesi, mevcut şekilde kalması ve mevcutta iyileştirme başlıkları altında 3 alternatifleri bulunduğunu dile getirdiği kavşak çalışmasına yönelik Cedidiye ile Fevziçakmak Mahalle muhtarları, bölge esnafları, mahalle sakinleri ve STK Başkanları ile Düzce Belediyesi Encümen Toplantı salonunda bir araya geldi.

Tuncer, toplantıda gerçekleştirdiği sunumda ilk olarak Karayolları Genel Müdürlüğünün Fisko Kavşağı için yapımına karar verdiği viyadük görsellerini paylaşırken, alanın fiziki şartlarından ötürü yapılacak olan viyadük projesi incelendiğinde bağlantı kollarının yapılamaması ve örülme ağları oluşturulamadığından bölge için uygun olmadığının görüldüğünü ifade etti.

“Karayollarının yapacağı viyadük projesinden çok daha iyi”

Düzce Belediyesi olarak hazırladıkları yeni kavşak projesini de paydaşlarla paylaşan Tuncer, yeni projenin çok daha sağlıklı ve kullanışlı olacağını, aynı zamanda Karayollarının yapacağı viyadük projesinden şehir estetiği ve kullanılabilirlik yönünden çok daha iyi olduğunu belirterek, “Belediye olarak bu konuda çalışmalarımıza hız verdik” diye konuştu.

Bu konuda ilk olarak Karayollarına bu projeyi kabul ettirmek için gerekli çalışmalara başladıklarını belirterek açıklamalarına devam eden Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, şunları söyledi; “Bunun için mücadele edeceğiz. Olmadı, imar yolu sınırları içerisinde kalan bu yolun yetkisinin Düzce Belediyesine verilmesini isteyeceğiz. Ki o zaman Karayollarını devre dışı bırakıp, kavşakta şehircilik adına daha uygun olan bu projeyi hayata geçirebileceğiz. Şu da var ki; Karayolları buraya viyadük yaparsa 1 yıldan uzun ama bizim mevcut kavşağı iyileştirmemiz çok daha kısa sürede tamamlanır. Bir diğer en önemli konu ise 4 fazlı ışık sistemi ile her yöne dönüşün olduğu, görsel kirliliğin olmayacağı, kullanılabilir bir kavşak en kısa sürede hayata geçirilmiş olacak.”