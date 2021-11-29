Fırtına Akçakoca’da da etkili oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgarda bir binanın çatısından düşen malzemeler otomobile zarar verirken sokağı trafiğe kapattı.

Yurdun belli bir bölgesini etkisi altına alan fırtına Akçakoca ilçesinde de etkili oldu. Çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle Çuhallı Çarşısında bir binanın çatı malzemeleri uçtu. Uçan malzemeler sokakta park halinde olan bir aracın üzerine düşerek zarar verdi. Sokağa saçılan malzemeler ise yolun kapanmasına neden oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.