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Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, İL GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN FIRINLARA HİJYEN VE GRAMAJ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, İL GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN FIRINLARA HİJYEN VE GRAMAJ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:43
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Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde faaliyet gösteren fırınlara hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, iş yerlerinde genel hijyen kuralları, imalathanede istenilen şartlara uyulup uyulmadığı, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihinin geçip geçmediği ile ilgili kontroller yaparak halkın sağlığına tehlike arz edebilecek olumsuzlukları ve çıkan ekmek, pide gramajlarının doğru olup olmadığı yönünde denetim yaptı. Kurallara uymayan işletmelere gerekli müeyyideler uygulandı. Ekipler, vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı boyunca sıklıkla sürdüreceklerini belirtiler. Ayıca İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında saat 18:00’ dan sonra imalat yapılmaması hususunda fırın sahipleri uyarıldı. Karara uymayanlara tespit tutanağı tutuldu.

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