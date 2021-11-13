"Fırçalarım kötü" dedi belediye yenisini hediye etti

Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesinde oluşturulan proje sergisine kendi çizdiği resimleri iliştirerek "Fırçam kötü kusura bakma" notunu ekleyen üniversite öğrencisi İrem Çetintaş’a Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli tarafından resim seti armağan edildi.

29 Ekim tarihinde açılışı gerçekleştirilen Düzce Millet Bahçesinin bir bölümünde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün 75 projesinden oluşan sergi açılmıştı. Millet Bahçesinde bir hafta boyunca vatandaşlara sergilenen projelerin üzerine çizdiği resimlere not ekleyerek "fırçalarım kötü kusura bakma" yazan kişinin kim olduğu merak uyandırmıştı.

Sosyal medyadan iletişime geçildi

Düzce Belediyesinin sosyal medya hesaplarından proje görsellerinin üzerindeki resimler paylaşılarak; "Millet Bahçesinde sergilediğimiz proje görsellerimizin üzerine çizdiği resimleri iliştiren arkadaşımızı yeteneğinden dolayı tebrik ediyoruz. Resmettiği çalışmalardan birine ’fırçalarım berbat kusura bakma’ notunu yazan arkadaşımız bize ulaşarak yeni fırça ve boya takımını teslim alabilir" notu düşüldü.

Sosyal medya paylaşımının ardından resimleri çizen kişinin İrem Çetintaş adlı üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Davet üzerine Düzce Belediyesine gelen Düzce Üniversitesi Felsefe bölümü öğrencisi İrem Çetintaş’a; şovale, tuval, fırça takımı ve boyadan oluşan resim setini Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli verdi.

Gösterişli, sanat ile uğraşan gençler ile gurur duyduğunu dile getirerek, "Projelerin üzerindeki resimlerin sahibini hepiniz gibi ben de merak ediyordum. İrem kızımızı yeteneğinden dolayı tebrik ediyorum. Özellikle gençlerin sanatla ilgilenmeleri bizleri memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Hediyelerini alan İrem Çetintaş ise Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.