Fındık üreticilerine kozalak akarı uyarısı

70 arasında değişen oranlarda verim kaybına yol açabilir" dedi.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındık bahçelerinde yaygın olarak bilinen ancak üreticilerin pek dikkat etmediği kozalak akarlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Karadeniz bölgesindeki fındık bahçelerinde yaygın olarak bulunan ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan kozalak akarlarının bütün fındık çeşitleri üzerinde beslendiğini söyleyen Prof. Dr. Öztemiz, meyve, yaprak ve sürgün gözlerine zarar vererek ekonomik kayıplara sebep olduğunun altını çizdi. Farklı fındık çeşitlerinde yüzde 35-70 arasında değişen oranlarda verim kaybına yol açabildiğini vurgulayan Sevcan Öztemiz, kozalak akarı zararlarının üreticiler tarafından pek bilinmediğini ve mücadelesinde de gereken önemin verilmediğini ifade etti.

"Kimyasal mücadele zamanı nisan ayının son haftasıdır"

Kozalak akarı ile mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Öztemiz, "En uygun kimyasal mücadele zaman nisan ayının son haftasıdır. En geç ise mayısın ilk haftasıdır. Bu dönem uç sürgünlerin 4- 4,5 yapraklı, yeni tomurcukların toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyvelerin mercimek büyüklüğüne geldiği dönemdir. Bu dönemde yapılacak ilaç uygulamaları bir hafta içinde tamamlanmalıdır. Kimyasal mücadelede; Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tavsiye edilen bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. Kimyasal mücadele, iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır. Bu dönemde fındıkta külleme hastalığına karşı kükürt etkili maddeli bitki koruma ürünü ile ilaçlı mücadele yapan üreticilerimizin ayrıca bahçelerinde fındık kozalak akarı zararlısına karşı mücadele yapmalarına gerek yoktur" dedi.

Üreticilerin hastalık ve zararlılardan kaynaklı verim kaybı yaşamamaları için bahçelerini düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunan Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındık üreticilerinin gerekli tedbirleri zamanında alarak mücadele yapmalarının faydalı olduğunu kaydetti.