Fındık bahçesindeki çocuklara diş taraması

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına ağız diş sağlığı taraması ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verildi.

Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi ve Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diş Hekimlerince yürütülen koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri dahilinde mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı genel bilgilendirme eğitimi ve diş taraması yapıldı.

Akçakoca İlçesi Paşalar Köyü Sosyal Tesisinde düzenlenen tarama programında ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyenler tarafından obezite, fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme konularında çocuklara eğitim verildi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, mevsimlik tarım işçisi ailelere koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verirken bir yandan da çocuklara yönelik çeşitli sağlık taraması yaptıklarını söyledi. Yılmaz, çocukların ağız ve diş sağlığı için ekiplerin bilgilendirmelerde bulunduğunu belirterek “Çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerimiz eğitim öğretim dönemi başladığında anaokullarında ve ilkokullarda da devam edecek. Geleceğimiz olan çocukların bu yaşlarda eğitim almalarını önemsiyoruz” dedi.

Tarama programına katılan çocuklara diş macunu ve diş fırçası seti hediye edildi.