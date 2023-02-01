Finaller bitti, öğrenciler gönüllerince eğlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci yurdunda, final sınavlarının ardından öğrenciler için hamsi ikramlı canlı müzik etkinliği düzenlendi. Öğrenciler etkinlikte doyasıya eğlendi.

Düzce Üniversitesi’nde geçtiğimiz hafta final sınavları heyecanı yaşandı. 1 hafta boyunca tüm bölümlerde süren sınavların ardından Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan Cahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurdu da harekete geçti. Öğrencilerin kafalarını dağıtmaları açısından yurdun yemekhane işletmecisinin destekleri ile gençlere eğlence programı koordine edildi. Finalleri tamamlayan öğrenciler ızgara hamsi ikramlı canlı müzikte gönüllerince eğlendi.