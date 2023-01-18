Final sınavları öncesi moral gecesi

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda final sınavları öncesinde moral olması açısından etkinlik düzenlendi. Düzce Gençlik Merkezi ve Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi gönüllülerince yurtlarda düzenlenen canlı müzik etkinliklerinde öğrenciler finallerden önce doyasıya eğlendi.