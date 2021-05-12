Filistinli Müslümanlara konvoy ile destek verdiler

Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde düzenlenen konvoy ile israil’in Filistinli Müslümanlara yaptığı saldırılar kınandı.

Ramazan Bayramı arifesinde İsrail’in Mescidi Aksa’da ibadet eden Müslümanlara karşı yaptığı saldırılar ile başlayan sonrasın da da Filistin’e saldırmasıyla devam eden şiddet olaylarını kınamak için Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı organizasyonu ile araç konvoyu düzenlendi. Konvoyun sonunda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Akçakoca İlçe Temsilcisi Serdar Kibar tarafından açıklama yapıldı. Serdar Kibar açıklamasında; “Müslümanların terörist İsrail’in saldırıları zulüm altında olduğu Kudüs’te Filistin’de şehit olan kardeşlerimiz için tepkimizi böyle gösterdik” dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün kontrolünde gerçekleştirilen konvoya katılanlar, daha sonra olaysız olarak dağıldılar.