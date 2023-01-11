Filipinler vatandaşı "Aleyna" ismini alarak Müslüman oldu

Düzce’de Filipinler vatandaşı Jerry Lou Rosaria, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. Jerry Lou Rosaria, "Aleyna" ismini aldı.

Düzce Müftülüğü’ne başvuran Filipinler vatandaş Jerry Lou Rosaria için ihtida merasimi düzenlendi. İl Müftüsü Osman Aydın tarafından gerçekleştirilen merasimde, Filipinler vatandaş Jerry Lou Rosaria, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Aleyna" adını aldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Müftü Osman Aydın, İslam dininin temel esasları ile ilgili Aleyna ismini alan Jerry Lou Rosaria’ya bilgiler verdi.