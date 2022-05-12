Festivalde Düzce’yi Fatma Dilber temsil ediyor

Bursa’da bu yıl 5. defa kapılarını açan Türk Dünyası Temalı Geleneksel El Sanatları Festivali’nde Düzce’yi Kültürel Miras Taşıyıcısı İşleme Sanatkarı Fatma Dilber temsil ediyor.

Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen ve bu yıl 5’ncisi yapılan Bursa Türk Dünyası Temalı Geleneksel El Sanatları Festivali, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanında kapılarını ziyaretçilerine açtı.15 Mayıs’a kadar açık olacak festivalde Türk geleneksel el sanatlarının en güzel örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken aynı zamanda bilgiler de veriliyor. Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festivalde 7 misafir ülkenin yanında 25 şehirden 80 sanat dalında 105 sanatçı ağırlanıyor.

5. Bursa Türk Dünyası Temalı Geleneksel El Sanatları Festivaline Düzce’yi temsilen Kültürel Miras Taşıyıcısı Kültür Bakanlığı İşleme Sanatkarı Fatma Dilber katıldı. Fatma Dilber, nakış sanatı ile yaptığı eserleri festivale gelenlerin beğenisine sunuyor. Aynı zamanda nakış sanatı ile ilgili olarak meraklılarına da bilgiler aktarılıyor.