Farkındalık eğitimi düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi ve özel okul ve kurum müdürleri ile rehber öğretmenlerine Tip1 Diyabet farkındalık eğitimi düzenledi.

Düzce’de resmi ve özel okul ve kurum müdürlerine Tip1 diyabet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. İşyeri Güvenliği ve sağlığı ekiplerince gerçekleştirilen eğitim Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, İl İSGB Koordinatörü Muhsin Köse, Halk Sağlığı Başkanı Sabri Aktüre, Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu’nun katıldığı eğitim programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tip1 Diyabet hakkında yapılan bilgilendirici sunumların ve eğitimin ardından, Müdür Yardımcısı Turan Şahin katkılarından dolayı Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İlknur Arslaoğlu’na hediye takdim etti.

Program sonrasında Halk Sağlığı görevlileri tarafından katılımcılara boy, kilo ve şeker ölçümü yapıldı.