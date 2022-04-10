Fabrikalarda kansere farkındalık eğitimi düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından fabrika çalışanlarına yönelik kansere farkındalık eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede, kanser hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek ve kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla Çilimli ve Kaynaşlı’da faaliyet gösteren fabrikalarda farkındalık eğitimi düzenlendi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) birimince kadın çalışanlara yönelik düzenlenen farkındalık etkinliğinde; KETEM Birim Sorumlusu Dr. Merve Öztürk; kanserde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, kanserden korunma yolları, sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmelerde bulundu.