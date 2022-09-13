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Fabrika çalışanlarına eğitim verildi
DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri fabrikalarda Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık eğitimleri vermeye devam ediyor.
DÜZCE 13.09.2022, 17:09
DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri fabrikalarda Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık eğitimleri vermeye devam ediyor.
Düzce’de kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde eğitimler, programlar ve etkinlikler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Kadına el kalkamaz mottosunun tanıtımlarının da devam ettiği söyleşiler fabrikalarda da başlatılmıştı. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personellerinden Sosyal çalışmacı Yasemin Yıldız, Gümüşova’da bulunan organize sanayi bölgesinde ki fabrikalara giderek, Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verdi.
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|5
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|P
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|5
|10
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|10
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|5
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|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
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|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
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|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
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|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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