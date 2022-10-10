Evlilik öncesi eğitim

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince aile hekimi ve hemşirelere yönelik ‘Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi’ düzenlendi.

Sağlıklı Hayat Merkezi Eğitim Salonunda Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli Aile Hekimi ve Hemşirelere yönelik evlilik öncesi danışmanlık eğitimi verildi. Eğitimciler Uzm. Dr. Meltem Pınar Karabel, Ebe Semra Demirel ve Ebe Canan Azın tarafından katılımcılara güvenli annelik, bulaşıcı hastalıklar, genetik geçişli hastalıklar ve gebeliği önleyici yöntemlerle ilgili eğitim verildi. Eğitime aile sağlığı merkezlerinde görevli 8 Aile Hekimi ve 2 Aile Sağlığı Merkezi Hemşiresi katıldı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Aile toplumun temeli ve çekirdeğidir. Aile, sağlıklı nesillerin yetiştirildiği sevgi, saygı, sadakat ve güven ortamının tesis edildiği, karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir yuvadır. Sağlıklı nesiller bu yuvalarda yetişir. Aile ne kadar sağlam temellere oturur ise toplumda o nispette sağlam ve sağlıklı olur. Evlilik toplumun sağlıklı idamesinde çok önemli bir kurumdur ve kanunlarla korunmuştur” ifadelerinde bulundu.

Eğitime katılanlara belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.