Evleri yanan aileye Umut oldular

DÜZCE(İHA) – Akçakoca ilçesinde evleri yanan Terzioğlu ailesine Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi yardım eli uzattı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Ayazlı Mahallesi Sapak mevkiinde yangında evleri kullanılamaz hale gelen Terzioğlu ailesine bir nebze de olsa umut olmak için, Akçakoca Belediyesi Umut Işığı birimi harekete geçti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla aileye vakit kaybetmeden yardımda bulunduklarını belirten Umut Işığı Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileterek “Böyle olayların yaşanmaması bizim en büyük dileğimiz ancak her an herkesin başına gelebiliyor. Burada önemli olan can kaybının yaşanmaması, onun dışında her şey yerine konabilir, bütün yaralar sarılır” ifadelerinde bulundu. Ailenin bazı ihtiyaçları giderildi.