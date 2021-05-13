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Evleri hasar gören ailelere bayram ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde gece saatlerinde 2 ayrı noktada çıkan yangınlarda evleri hasar gören vatandaşlara hem geçmiş olsun, hem de bayram ziyareti gerçekleştirildi.

DÜZCE 13.05.2021, 17:35
Evleri hasar gören ailelere bayram ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde gece saatlerinde 2 ayrı noktada çıkan yangınlarda evleri hasar gören vatandaşlara hem geçmiş olsun, hem de bayram ziyareti gerçekleştirildi.

Düzce’nin Çilimli ilçesinde gece saatlerinde 2 ayrı noktada yangın çıktı. Dikmeli köyü ve Ulucami mahallelerinde çıkan yangınlarda evlerde maddi hasar oluştu. Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve beraberindeki ilçe protokolü çıkan yangınlar sebebiyle evleri hasar gören aileleri ziyaret etti. Hasarlarla ilgili bilgiler alan protokol üyeleri, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletirken, yapılması gereken tüm konularda yardım sözü verdi.
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