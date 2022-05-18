Evlerdeki atık ilaçlar modern tesiste bertaraf edilecek

Düzce Belediyesi, ‘Temiz Şehir Düzce’ dahilinde çerçevesinde hanelerden atık ilaçların toplanması amacıyla Eczacılar Odası Düzce Şubesi ile işbirliği başlatıldı.

Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi, ildeki tıbbi atıkların il dışına gönderilerek bertaraf edilmesinin önüne geçmiş, hem zamandan hem de paradan tasarruf edilmesini sağlamıştı. Tıbbi Atık Tesisine sağlık kuruluşlarının yanı sıra artık evlerden çıkan ilaç atıklarının da getirilmesi sağlanacak. Sıfır Atık Yönetim Planı dahilinde, evlerdeki son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaç atıklarının, kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla Düzce Belediyesi ile Eczacılar Odası Düzce Şubesi ile iş birliğine gitti.

Amaç çevre ve insan sağlığını korumak

Atık ilaçların, çevre ve insan sağlığına doğrudan etkilerinin en aza indirilmesi, kaynağında ayrı biriktirilmesi ve mevzuat imha edilmesi maksadıyla hayata geçirilen projeyle hem doğanın, hem de çevre ve insan sağlığının korunarak, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan çalışmayla Eczacılar Odası Düzce Şubesi ile birlikte ilk etapta belirlenen 5 eczaneye “Atık İlaç Toplama Kutusu” dağıtımını gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü belirlenen eczanelere atık ilaç toplama kutularını bıraktı. İlerleyen süreçte diğer eczanelere de ilaç toplama kutularının bırakılacağını kaydeden müdürlük ekipleri, vatandaşlara atık ilaçlarını belirtilen eczanelere teslim etmeleri konusunda çağrıda bulundu.