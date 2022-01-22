Etkin kütüphane eğitimleri Düzce’de tamamladı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Düzce, Bolu ve Sakarya kütüphanecilerine Etkin Kütüphane eğitimi verdi. Eğitim Düzce’de 3 gün boyunca yapılarak tamamlandı.

Düzce Halk Kütüphanesi Düzce ve ilçelerinde bulunan kütüphanecilere yönelik eğitim planlaması yaptı. Bu planlamaya daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bölge toplantısı yapılmasının daha uygun olabileceğini kararlaştırdı. Bu kapsamda Bolu, Sakarya ve Düzce’den gelen kütüphanecilere Düzce’de 3 günlük etkin kütüphane eğitimleri verildi. Eğitimler sonucunca katılımcılara teşekkür belgeleri Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Parlak tarafından verildi.