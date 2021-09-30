Esnaf dijitalleşmekte en çok neden şikayet ediyor?

Bilsoft Teknik Destek Birimi Müdürü Gökhan Bal, KOBİ’lerin işlemlerini dijitalleştirmek için program aldıktan sonra, en çok şikayet ettikleri konunun ihtiyaç anında teknik desteğe hızlıca ulaşamaması olduğunu belirterek “Bu nedenle Bilsoft olarak VIP Destek Sistemini hayata geçirdik” dedi.

İşletmeler, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için dijital çözümleri yaygın şekilde kullanmakta. Bunun yanında, dijital sistemlerde yaşanan sıkıntılar işletmelerin iş akış süreçleri aksamakta ve atıl kapasite oluşturmaktadır. Bu nedenle, dijitalleşen işletmelerin en çok şikayet ettiği konuların başında, ihtiyaç anında sunulmayan teknik destek hizmetler geliyor.

100 binden fazla kullanıcıya hizmet veren Bilsoft Teknik Destek Birimi Müdürü Gökhan Bal, “KOBİ’lerin işlemlerini dijitalleştirmek için program aldıktan sonra, en çok şikayet ettikleri konu, ihtiyaç anında teknik desteğe hızlıca ulaşamamalarıdır. Esnafların, program satın aldığı firmaların desteğinin yetersiz olması, çözüm hızının yavaş olması, firmaya ulaşamama gibi durumlardan dolayı yeni arayışlarda olduklarını tespit ettik. Bilsoft olarak, bu çerçevede, özel bir hizmet olan VIP Destek Sistemi’ni hayata geçirdik. KOBİ’lerin VIP Destek uygulamasıyla, ihtiyaç anında kendilerine özel olarak tahsis edilen teknik uzman ile doğrudan görüşmelerini sağlıyoruz. Böylelikle, dijital süreçlerine ilişkin bir problem yaşayan KOBİ’lerin, problemlerini anında çözüme kavuşturarak iş süreçlerinin aksamadan verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kullanıcılarıyla yaptığı anket sonuçlarına göre çok yüksek oranda bir memnuniyet sağladıklarını ifade eden Bal, sadece telefon araması ile değil birçok iletişim kanalından da teknik destek hizmeti verdiklerini ve WhatsApp, Telegram, BiP, e-posta, sosyal medya gibi birçok iletişim kanalından kendilerine ulaşan kullanıcılara hızlıca teknik destek hizmeti sunduklarını belirtti.

Bal, ayrıca, sundukları teknik destek hizmeti dolayısıyla, Bilsoft Ön Muhasebe Programının Türkiye’de KOBİ’ler tarafından en çok tercih edilen program olduğunu ve bu güne kadar 100 binden fazla kullanıcı sayısına ulaştıklarını ifade ederek “Bilsoft ön muhasebe programı, işletmelerin ihtiyaç duydukları e-fatura ve e-arşiv entegrasyonu, e-ticaret entegrasyonu, banka entegrasyonu, sanal tahsilat, hızlı satış, çek/senet takibi gibi KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu işlemlerinin tamamını içeren kapsamlı bir programdır” dedi.