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Eski ve yeni itfaiyeciler bir arada

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli itfaiye haftası nedeniyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

DÜZCE 27.09.2021, 13:34
Eski ve yeni itfaiyeciler bir arada

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli itfaiye haftası nedeniyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiyecilik Haftası nedeniyle eski ve mevcut personelleri bir araya getirerek birliktelik yemeği düzenledi. Müdürlüğün Azmimilli Mahallesinde bulunan binasında düzenlenen, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişlinin ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, sendikanın genel başkan yardımcıları, Düzce İl yönetimi ile Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde emeği geçmiş isimler, mevcut itfaiye personeli ve aileleri katılım sağladı.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, yemek öncesinde yaptığı konuşmada itfaiye teşkilatının kat ettiği büyük ivmeyi katılımcılarla paylaştı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ise geçmiş dönemlerde itfaiyeden sorumlu belediye başkan yardımcılığı yaptığını hatırlattı. Gösterişli Düzce itfaiyesine emeği geçen eski ve yeni personeller ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek eski günleri yad etti.

Konuşmaların ardından, BEM-BİR-Sen Genel Başkanı Uslu günün anlam ve önemine binaen İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman’a plaket verilirken, Kahraman’da Uslu’ya Türk Bayrağı hediye etti. Program, itfaiyeci duasının okunmasının ardından verilen yemek ile sona erdi.

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