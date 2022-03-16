Ersoy’un mirası Düzce Üniversitesi’nde yaşatılmaya devam ediyor

Düzce Üniversitesi, İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümü kapsamında, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un gelecek nesillere miras bıraktığı ‘Asım’ karakterini yaşatma amacıyla “Ben Asım” adlı anlamlı bir gösterimi izleyicilerle buluşturdu.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi iş birliğinde, İstiklal Konferans Salonu’nda düzenlenen program yoğun ilgi gördü.

Yönetmenliğini Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Dr. öğretim üyesi Süleyman İnceefe’nin yaptığı gösterimin; Edebi Danışmalığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Recai Özcan; Dekor ve Kostüm Tasarımını Türkan Uçar, Koreografiyi Süleyman İnceefe ve Elif Yurtsever, Işık Tasarımını Hüseyin Tokyol, Dramaturjiyi ise Dr. öğretim üyesi Pınar İnceefe ve Metehan Karaoğlu üstlendi.

Ben Asım’da, Mehmet Akif Ersoy’un “Küfe, Seyfi Baba, Yaşlı Kadın ve Ömer, Zulmü Alkışlayamam” şiirleri Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından bütünsel bir tema içerisinde etkileyici bir şekilde görselleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy’u anmanın ötesinde, büyük şaire vefa borcunu ödeme, gençliğe O’nu yeniden hatırlatma amacıyla düzenlenen programda Düzce Üniversitesi öğrencileri; sergiledikleri Ben Asım gösterimi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun çağından Cumhuriyet’e uzanan süreçte, toplumsal ve insani değerlerimize bir pencere aralamasının yanı sıra insanın insan olma uğraşına da tanıklık etmesi açısından çok önemli.

Öğrencilerin; tiyatro sanatının öğelerini kullanarak ve derslerde eğitimini aldıkları teorik bilgileri uygulayarak sergilediği başarılı sahne performansı, izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. Gösterim, oldukça duygusal ve bir o kadar da gururlu anlara sahne oldu.

Programın sonunda bir konuşma gerçekleştiren Yönetmen Dr. öğretim üyesi Süleyman İnceefe, bu anlamlı çalışmayı iki yıl önce gerçekleştirdiklerini ve olgunlaştırdıklarını belirterek emekleri ve çabaları için öğrencileri kutlayarak teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Mehmet Akif Ersoy’un “Yumuşak başlıysam sanma ki uysal koyunum, kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum” dizeleriyle öğrencilerin sahneyi taçlandırdıklarını ifade ederek hissettiği duygu yoğunluğunu ve gururu katılımcılarla paylaştı.

Düzce Üniversitesi’nin hem bir mensubu hem de yöneticisi olduğu için gurur duyduğunu belirten Rektör Çakar, iki yıl önce olduğu gibi gösterimi tekrar sahneleyen Yönetmen Dr. öğretim üyesi Süleyman İnceefe’ye teşekkür etti. Öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Prof. Dr. Çakar, kendilerine Asım’ın neslini hissettirdikleri için gönülden teşekkür ederek tebriklerini iletti.

Programın sonunda Vali Cevdet Atay ve Rektör Çakar tarafından “Ben Asım” gösteriminde emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim etti.