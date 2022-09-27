Erkek yurdunda yapılan son çalışmalar incelendi

Düzce Valisi Cevdet Atay, Aliye İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurdu’nda yapılan çalışmaları inceledi.

Cevdet Atay’a Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, eski Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ve beraberindeki heyet eşlik etti. Aliye İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurdu’nda yapılan son çalışmaları inceleyen heyet, personellere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.