Erkek öğrencilere, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında konaklayan erkek öğrencilere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından eğitimler verilmeye başladı. Bu çerçevede müdürlük bünyesinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi görevlisi Emine Barış Tarhan tarafından, Düzce Avni Akyol Erkek öğrenci yurdunda kalan erkeklere, kadına yönelik şiddetle mücadele da farkındalık eğitimi verildi. Öğrencilere kadına yönelik gerçekleşecek şiddetlerde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.