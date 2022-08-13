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Erkek işçilere ‘kadına el kalkamaz’ mottosu anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de önümüzdeki günlerde başlayacak olan fındık sezonu için doğu illerinden şehre gelen mevsimlik tarım işçilerine ‘kadına el kalkamaz’ mottosunun tanıtımı gerçekleştirildi.

DÜZCE 13.08.2022, 09:48
Erkek işçilere ‘kadına el kalkamaz’ mottosu anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de önümüzdeki günlerde başlayacak olan fındık sezonu için doğu illerinden şehre gelen mevsimlik tarım işçilerine ‘kadına el kalkamaz’ mottosunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Düzce’ye fındık sezonu için gelen mevsimlik tarım işçilerine eğitim gerçekleştirdi. Erkek işçilere yönelik gerçekleştirilen eğitimde Kadına el kalkamaz mottosu anlatıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde şiddet önleme ve izleme merkezi tarafından verilen eğitimlerde mevsimlik tarım işçilerine tek tek bilgilendirmelerde bulunuldu.

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