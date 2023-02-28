Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan Yılmaz’a geçmiş olsun ziyareti

DÜZCE (İHA) – Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan apartmanın enkazında kalan, annesini, babasını, kız kardeşini ve sol kolunu kaybeden Alperen Yılmaz’ı, Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi 311 Sokak’taki Zafer Apartmanı Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı. Aslen Düzceli olan ve Kırıkhan Meslek yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışan Sinan Yılmaz (51), eşi Ebru (46), çiftin çocukları Alperen (20) ile Sena (15) ise enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında Sinan Yılmaz, eşi Ebru Yılmaz ve kızları Sena Yılmaz’ın cansız bedeni bulundu. Çalışmaların devam ettiği esnada kurtarma ekipleri kepçenin açtığı enkaz çukurunda Alperen Yılmaz’ı gördü. 72 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarılan ve Bolu’da tedavi altına alınan Yılmaz’ın sol kolunda kan dolaşımı olmaması sebebi ile kesildi. Hastaneden taburcu olarak Düzce’ye gelen Alperen Yılmaz’a, Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Genç adama destek veren Vali Atay, ailenin yaralarının sarılması için tüm ekipleri ile var güçleri ile yanlarında olduğunu dile getirdi.