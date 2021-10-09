Enine boyuna Eğitim konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasının ardından kent merkezinde bulunan okul ve kurum müdürleri ile eğitim öğretim değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek eğitimi enine boyuna konuştu.

Düzce’de yüz yüze eğitime başlanmasının ardından okullarda tüm önlemler alınarak öğrenciler okulları ile buluşmuştu. Geçen sürenin ardından Düzce’de ki eğitimde son durumun ne olduğu ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme toplantısı hazırladı. Düzce il merkezinde bulunan tüm resmi okul kurum ve özel okul müdürlerine yönelik eğitim öğretim değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç başkanlık ederken, il merkezinde ki eğitim enine boyuna konuşuldu. Toplantıların ilerleyen günlerde ilçelerde de yapılması planlanıyor.