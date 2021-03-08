Enerji üretiminde dışa bağımlılık azalmalı

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği “Enerji Piyasaları ve Yenilenebilir Enerji” başlıklı konferansta enerji üretimi ve dağıtımı ele alındı.

Çevrimiçi olarak düzenlenen konferansta SEPAŞ Enerji Hazine Müdürü Mahmut Öztürk, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Günümüz teknolojisinin çok hızlı geliştiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Mahmut Öztürk, Endüstri1.0’ın 150 yıl, Endüstri2.0’ın 120 yıl, Endüstri 3.0’ın 100 yıl gibi bir zaman aldığını ancak; yakın zamanda gerçekleşen endüstri4.0’ın ise sadece 30 yıl sürdüğünü ifade etti. Gelişen teknoloji ile birlikte şirketlerinde kendilerini geliştirerek, dijital platformlarda çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Öztürk, şirketlerin kurda yaşanan dalgalanmalar sonucunda ortaya çıkacak riske karşı kendilerini korumak için uzun süreli alımlar yaptıklarının altını çizdi.

Enerji tüketimin sürekli artığını vurgulayan Öztürk, Türkiye enerjisini; yüzde 24 doğalgaz, yüzde 22 ithal kömür, yüzde 21 baraj, yüzde 14 linyit, yüzde 9 rüzgar, yüzde 7 akarsu ve yüzde 3 ise jeotermalden karşıladığı bilgisini paylaştı. Enerji üretimini sağlayacak hammaddelerin çoğunu dışardan ithal edildiği için, maliyeti de biraz yüksek olduğunu söyleyen Öztürk, teknolojinin her alanda kullanılmaya başlamasının enerji tüketimini de etkilediğini ifade etti.

Devlet teşvikleriyle dışa bağımlılık azaltılmaya çalışılıyor

Türkiye’de enerjinin yüzde 43’ü sanayide, yüzde 26’sı ticarethanede, yüzde 24 meskenlerde, yüzde 5’i aydınlatmada ve yüzde 2’si de tarımsal sulamada kullanıldığını katılımcılarla paylaşan Öztürk, ülkemizin enerjide dışa bağımlı olduğunu, fakat devlet teşvikleriyle enerji üretiminin artırılarak, dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye’deki yenilenebilir enerji çalışmalarına da değinen Mahmut Öztürk, bugün ülkemiz, yenilenebilir enerji alanında; yüzde 42,15 rüzgar, yüzde 21 hidrolik, yüzde 16,23 jeotermal, yüzde 12,18 lisansız, yüzde 7,02 biyokütle ve yüzde 0,53 güneşten üretim yaptığını ifade etti.

Elektrik dağıtım şirketlerinin piyasalardan satın aldığı elektriği tüketiciye ulaştırmak için çeşitli anlaşmalar yaptığını söyleyen Öztürk, bu anlaşmalarında dijital ortamlarda anlık olarak, hiç insan görmeden yapılabildiğini uygulamalı olarak katılımcılara gösterdi.