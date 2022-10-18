Emniyet Müdürüne teşekkür plaketi

Düzce Trabzonlular Kültür Dayanışma Derneği yönetimi Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’a yaptığı işbirliği ve destekleri için teşekkür etti.

Yeni yönetim kurulu oluşturulan ve birçok toplumsal organizasyona imza atan Düzce Trabzonlular Kültür Dayanışma Derneği, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen şehit aileleri ve gaziler buluşması düzenlemişti. Organizasyon sırasında ve sonrasında Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri de organizasyona destek vermişti. Bir araya gelen dernek yönetimi, polis ekiplerinin verdiği destek için Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’ı makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mustafa Demirci, “Dernek olarak hem Trabzon Kültürünü yaşatmayı hem de toplumu birleştiren etkinlikler yapmak için bir dizi çalışma başlattık. Bu noktada da geçtiğimiz aylarda şehit yakınları ve gaziler buluşması gerçekleştirdik. Burada Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin bizlere hem yol gösterme noktasında hem de ekipleriyle birlikte yanımızda olma noktasında çok büyük yardımları oldu. Bizde dernek olarak yardımlarından dolayı ve ilimizdeki başarılı çalışmaları için Emniyet Müdürümüz Mehmet Ali Akkaplan’a ve onun nezdinde emniyet birimlerimize teşekkür etmek istedik. Kendilerine yaptıkları çalışmalar için çok teşekkür ederiz. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda ise Düzce Trabzonlular Kültür Dayanışma Derneği Yönetimi Kurulu Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’a plaket verdi.