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Elif Doğa Bektaş Türkiye birincisi
2023 OSMAN BAYRAKDAR ANALİG ALP DİSİPLİNİ KAYAK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA DÜZCE SPORCUSU ELİF DOĞA BEKTAŞ BİRİNCİ OLDU.
DÜZCE 28.03.2023, 14:34
2023 Osman Bayrakdar Analig Alp Disiplini Kayak Türkiye Şampiyonası’nda Düzce sporcusu Elif Doğa Bektaş birinci oldu.
26-28 Mart 2023 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan 2023 Osman Bayrakdar Analig Alp Disiplini Kayak Türkiye Şampiyonası’nda 26 ilden 14-16 yaş aralığında 220’nin üzerinde sporcu mücadele etti.
Palandöken Kayak Merkezi’ndeki organizasyon, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 77 bakanlık personeli ile Antakya’da hayatını kaybeden Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ANALİG’den sorumlu şube Müdürü Osman Bayrakdar adına düzenlendi.
Düzce adına şampiyonaya katılan Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu öğrencisi Elif Doğa Bektaş, 14 yaş altı kızlarda birinci olarak kürsüde yerini aldı.