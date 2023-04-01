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Elif Doğa Bektaş birinci oldu
OKUL SPORLARI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ KAYAK ALP DİSİPLİNİ YARIŞMALARINDA YILDIZ KIZLAR KATEGORİSİNDE YARIŞAN DÜZCE SPORCUSU ELİF DOĞA BEKTAŞ BİRİNCİ OLDU.
DÜZCE 01.04.2023, 10:03
Okul Sporları Türkiye Birinciliği Kayak Alp Disiplini yarışmalarında Yıldız kızlar kategorisinde yarışan Düzce sporcusu Elif Doğa Bektaş birinci oldu.
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yapılan Okul Sporları Türkiye Birinciliği Kayak Alp Disiplini yarışmalarında Yıldız kızlar kategorisi yarışları tamamlandı.
18 sporcunun katıldığı Türkiye Birinciliği Kayak Alp Disiplini müsabakalarının sonunda Mustafa Açıkalın Ortaokulu öğrencisi Elif Doğa Bektaş slalom yarışı, büyük slalom ve kombine puan kategorilerinde Türkiye Birincisi olarak kürsüdeki yerini aldı.