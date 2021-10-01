Eldivenmatik ile ikincilik ödülünün sahibi oldu

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fen Bilimleri Bölümü öğrencisi Ömer Ecir, geliştirdiği “Ecrel Otomatik Şeffaf Eldiven Giydirme Makinesi-Eldivenmatik” ürünüyle TEKNOFEST 2021’de ikincilik ödülü alma başarısını gösterdi.

İnsanlık Yararına Teknolojiler Sosyal İnovasyon Kategorisi, Üniversite ve Üzeri Seviyesi’nde yarışan Ömer Ecir, pandemi öncesi marketlerin ekmek, manav reyonlarında kullanılan, pandemi sonrası ise kullanımı artan şeffaf/poşet eldivenlerin kolay kullanımını sağlayan otomatik eldiven giydirme makinesi geliştirdi. Eldivenmatik ismini verdiği bu ürün sayesinde saniyeler içerisinde hijyenik ve temiz eldivenler giyilebilecek. Ayrıca Eldivenmatik kullanıcılarına kolay kullanım ile temassız eldiven giyme kolaylığı ve hijyenik dokunma olanağı sunacak.

Ömer Ecir TEKNOFEST’in kendisi için ayrı heyecan olduğunu belirterek, “Daha önce üniversitemizin düzenlediği proje yarışmaları dahil birçok Ar-Ge proje pazarı etkinliğine katıldım. Bunlar arasında; KTÜ’de düzenlenen Ar-Ge proje pazarında birincilik ödülü, TÜBİTAK 2238 İstanbul Bölge Sergisi üçüncülük ödülü ve Mersin Üniversitesi Ar-Ge proje pazarı üçüncülük ödülleri aldım. Fakat TEKNOFEST benim için çok farklı bir deneyim farklı bir heyecan ve farklı bir yarışma oldu. Yüzlerce, binlerce proje arasından seçilen projeler arasında yarışmak ve 2.’lik ödülü almak zor ve bir o kadar heyecan vericiydi. TEKNOFEST çok farklı bir ruh, farklı bir enerjisi var. İçeriye girdiğiniz ilk andan itibaren içinizi saran tarifi mümkün olmayan bir his bu. Ülkemizin geleceği çocuklar, gençler… Gözleri pırıl pırıl parlayarak projelere, hava araçlarına, etkinlik alanlarına baktıklarını görmek, "güzel gelecek" umudumuzu yeşertiyor. TEKNOFEST’e çocuk, genç, yaşlı her bireyin katılması gerektiğini düşünüyorum. Projelere, Ar-Ge’ye ve teknolojiye olan destekler arttığı sürece ülke olarak hedeflerimize ulaşabileceğiz. Bu konuda bizlere düşen araştırmak, incelemek ve çok çalışmak olacaktır. Tüm bu süreçlerde desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, danışman hocam Prof. Dr. Ali Öztürk’e ve en büyük desteği sağlayan aileme teşekkürü borç bilirim” ifadelerine yer verdi.