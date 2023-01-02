Elde edilen gelir çocukları sevindirdi

DÜZCE(İHA) – TED Düzce Koleji Okul Aile Birliği yeni yıl konsepti ile yaptıkları etkinlikte öğrenciler keyifli bir zaman geçirirken elde edilen gelir ile bir öğrencinin tam eğitim bursu karşılanırken, sevgi evlerinde kalan çocuklara oyun seti hediye edildi.

TED Düzce Okul Aile Birliği anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kampüsün içinde bulunan Öncü Kafede velilerin katkıları ile hayır panayırı yapıldı. Düzenlenen etkinlikte kitaplar, hediyelik eşyalar ve yiyecekler satışa sunuldu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen gelirin bir bölümü Türk Eğitim Derneğine bağışta bulunarak tam eğitim bursu ile bir öğrencinin bir senelik eğitim masrafı karşılandı. Bunun yanı sıra Sevgi Evlerinde kalan çocuklara oyun setleri hediye ederek mutluluklarına mutluluk kattılar.

Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Yarar, etkinliklerinin yıl boyu devam edeceğini belirterek “TED’in misyonu biliyorsunuz burslu öğrencilere dokunabilmek, bir çocuğu bile kurtarabilmek. Bizde bu anlamda faaliyetlerimizle destek olmaya çalışıyoruz, çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Okulumuzda öğrencilere aktivite olsun diye hayır panayırı yaptık. Bunun gelirini de eğitimde değerlendireceğiz. Etkinliğimiz bu ilk değil sonda olmayacaktır. Yıl boyunca farkındalık oluşturmak adına bir çok etkinliğimiz olacak. Bu anlamlı projenin planlanması ve yürütülmesi sürecini özveri ile yöneten Okul Aile Birliği Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarıma ve projeye destek veren tüm velilerimize teşekkür ederiz” dedi.