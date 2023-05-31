Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi bünyesinde açılan Geleneksel El Yapımı Kağıt Atölyesi’ni inceledi yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde açılan Geleneksel El Yapımı Kağıt Atölyesi’nde el yapımı mukavemeti yüksek kağıtlar üretiliyor. Rektör Sözbir’de kağıt atölyesini gezdi Doç. Dr. Yusuf Parlak’tan bilgi aldı. Parlak, el yapımı kağıtların çoğunlukla Geleneksel Türk Sanatlarında ve El Yazması eserlerde kullanıldığını ifade ederek, bu kağıtların; doğal yollarla elde edilmesi ve içerisinde kimyasal maddeler bulunmaması nedeniyle, eserlerin binlerce yıl bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladığına dikkat çekti.

Ham madde olarak pamuk, dut, muz, keten, kendir, kenevir ve mısır gibi bitkilerin uzun lifleri kullanılarak mukavemeti yüksek kağıtlar elde edildiğini belirten Doç. Dr. Parlak, Düzce Üniversitesi Geleneksel El Yapımı Kağıt Atölyesi’nde bölgede yetişen keten, kendir, mısır ve tekstilde atık malzeme olarak bulunan pamuk iplerin kağıt yapımında kullanıldığını, renklendirme işleminin ise yine bölgede bolca bulunan fındık ve kestane kabuklarından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kağıt yapımıyla ilgili bilgiler de paylaşan Parlak, “İlk olarak kağıt yapımında kullanılan bitkileri hollander makinesinden geçiriyor ya da dövme usulü ile liflerinden ayırıyor ve selüloz haline getiriyoruz. Sonrasında kağıt teknesine alınan bu selülozun istediğimiz ebatlardaki elekler yardımı ile suyunu süzüyor ve liflerin birbirinin arasına girmesini sağlıyoruz. Bezlerin arasına alınan ham madde preste sıkıştırılarak kurumaya alınıyor ve el yapımı kağıtlara dönüştürülmüş oluyor. Kağıtların kullanım alanlarına göre üzerine aher ve muhre çekim işlemleri gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.

Bölgesel Kalkınma Üniversitesi olarak çok önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, tıbbi bitki üretimi ve arıcılık gibi faaliyetlerin yanında Düzce Üniversitesi’nin kağıt üretimiyle de bölgeye ayrı bir değer kattığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.