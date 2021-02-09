El nakışı kursuna yoğun ilgi

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) 2020-2021 eğitim öğretim yılında donanımlı öğreticiler tarafından kadınların el becerilerini geliştirmek amacıyla, Geleneksel El Sanatları kursu veriyor. Geleneksel El Nakışı kursuna 24 Kursiyer katılıyor.

Düzce BELMEK bünyesinde açılan Geleneksel El Sanatları Nakış Kursu’na, kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Boş vakitlerini açılan kurs ile değerlendiren kadınlar, el becerileri kapsamında, kursta birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Kursiyerler, eğitim bitimi sonrasında açılacak olan sergide eserlerini satışa çıkararak, aile bütçelerine de katkı sağlayacak.

24 kursiyerin eğitim aldığı Geleneksel El Sanatları Nakış Kursu´nun eğitmenliği yapan Fulya Küçük, pandemi dolayısıyla 20-60 yaş arasındaki vatandaşlara kursların açık olduğunu belirterek, “5 gün 6 saat esasına göre kursumuzu başlattık. Antep işi, Hesap İşi, Anglez işi, Kanaviçe ve Dantel nakışı gibi Geleneksek el sanatları eğitimleri veriyoruz. 3 ay sürecek kursların ardından kadınlarımız, yapacakları el nakışları ile aile bütçelerine de ekonomik olarak katkıda bulunabilecek” diye konuştu.

BELMEK kurslarına katılan kursiyerler her yerde geçerli olan sertifikaları ile kendilerine yeni iş kapısı da açmış olacak.