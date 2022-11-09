Ekonomik işbirliği artacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve yönetimi, Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç ve beraberindekileri ağırladı.

TSO Başkanı Bıyık, işbirliğinin artarak devam edeceğini belirterek “Bilindiği üzere, Türkiye, Karadağ’ı 2006 tarihinde tanımış ve karşılıklı diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına önem vermekte ve Karadağ’ı dost bir ülke olarak görmektedir. Karadağ ve Türkiye karşılıklı ticaret hacminin bu yıl 250 milyon ABD dolarına ulaşması hedeflenmişti. Şu anda bu rakama yakın olduğunu da görüyoruz. Bu hedefe ulaşmak üzere daha yakın iş birlikleri yaparak ekonomik, kültürel, eğitim ve diğer alanlarda gelişmeler sağlayabiliriz. İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması ile ihracatçılarımıza, Karadağ pazarında AB ihracatçıları ile eşit rekabet imkanı sağlanmıştır. Özellikle turizm sektöründe ortak yatırımlar yapma konusunda son derece elverişli bir ortam olduğunu düşünüyorum. Tarihsel yakınlıklarımızın karşılıklı iş birliğimizi güçlendireceğine inanıyorum. Karşılıklı olarak ticaret hacmimizi artıracağımıza ve Düzce olarak da bu ticaret hacmimizin artmasına katkı sağlayacağımız konusunda inancım tamdır” ifadelerinde bulundu.

Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç ise, kendilerine gösterdiği yakınlık ve ilgiden ötürü Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Yönetimine teşekkür ederek, Düzce’de bulunmaktan mutlu olduklarını ve ziyaretin kendileri açısından da büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Ziyaret hediye taktimi ile son buldu.