Ekipler Bahçeşehir’de öğrencilerle buluştu

Düzce Belediyesi sıfır atık ve temiz çevre eğitimlerinde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Fındıkcan’ın da eşlik ettiği eğitimlerde eğitim öğretim yılının son etkinliği Bahçeşehir Koleji’nde düzenlendi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıfır atık ve temiz çevre bilinci aşılamak üzere düzenlediği eğitimlerin sonuncusunu Bahçeşehir Koleji’nde düzenledi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı farkındalık eğitimlerin çevrenin korunması, doğa dostu tüketim, temiz çevre bilinci ve sıfır atık konularında bilgiler aktarıldı. Seminer şeklinde düzenlenen eğitimlerin sonunda Düzce Belediyesi ile özdeşleşen maskot Fındıkcan öğrencilerle buluştu. İnternette tıklanma rekoru kıran sosyal medya akımını da yapmayı ihmal etmeyen öğrenciler ve öğretmenler de eğlenceli anların yaşandığı eğitim için Düzce Belediyesi’ne teşekkür etti.