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Ekipler alternatif yol çalışmasına başladı
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif yol çalışmalarına başladı.
DÜZCE 14.04.2022, 14:18
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif yol çalışmalarına başladı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni ulaşım ağları oluşturacak. Kent genelinde artan trafik yoğunluğunu azaltmak isteyen ekipler, alternatif yol çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, ara sokaklar, ana arterler ve ana caddeler oluşturacak.