Eğlenerek beceri kazanıyorlar

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, pandemi sürecinin ardından çocukların akıl yürüterek, hızlı düşünmesi, becerileri kazanmasını sağlayan Akıl ve Zeka Oyunları kursunu yeniden açtı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Üniversitesi, Akıl ve Zeka Oyunları kursu ile çocukların öğrenmelerini kolaylaştırarak zihinlerinin oyunlarla açılmasını sağlıyor. Pandemi sürecinde açılmayan ancak yeni dönem ile birlikte eğitime başlayan Akıl ve Zeka Oyunları kursu çocukların ve velilerin ilgisini çekiyor.

Çocukların mantık yürütme, hafıza gelişimini sağlayan, planlama ve ileriyi görme, hızlı ve doğru karar verme ile kazanma ve yenilgi kavramlarını içselleştirmesi gibi birçok tutum ve davranışı doğrudan etkileyen Akıl ve Zeka Oyunları Kursu eğitmeni Gülseren Şengül, “Çocuklarımızın hem aynı yaş gruplarıyla bir araya gelerek kaliteli zaman geçirmeleri hem de eğlenerek düşünsel becerilerini geliştirebilmelerini amaçlıyoruz. Zeka oyunlarıyla çocukların gelişimine katkıda bulunuyoruz. Onların öğrenme becerilerini geliştiriyor ve arkadaşlarıyla uyum içinde çalışma becerilerini artırıyoruz”

ifadelerinde bulundu.

Akıl ve Zeka Oyunları kursunda; Q-bitz, Jenga, Dama, Koridor, Mangala, Grift, Bardaklar, Apartmanlar, Scrabble, Sudoku, Kelime oyunu ve Pusula olmak üzere birçok oyunla çocukların zihinsel yetilerine katkı sağlanıyor.