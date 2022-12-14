Eğitimi Sarıkaya Mağarasında yaptılar

DÜZCE(İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Düzce’de Sarıkaya Mağarasında uygulama eğitimi, kuş gözlem kulesinde ise iple iniş ve tırmanma eğitimi aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mağara Çalışma Grubu sorumlu ekibi tarafından bölge müdürlüğü ve şube müdürlüğü bünyesinde yer alan Mağara çalışma birimi personellerine Düzce’nin Yığılca İlçesinde yer alan Sarıkaya Mağarasında ve Efteni Gölü iskele mevkiindeki kuş gözlem kulesinde temel ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde Sarıkaya Mağarasının girişten itibaren yaklaşık 500 metrelik kısmında inceleme ve uygulama eğitimi yapılmış, kuş gözlem kulesinde ise iple iniş ve tırmanma eğitimi yapıldı.