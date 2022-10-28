Eğitimi geliştirme ve iş birliği yapacaklar

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Özel Düzce Uğur Okulları arasında “Eğitimi Geliştirme ve İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Özel Düzce Uğur Okulları kurucusu Gökhan Sarıgül imzaladı.

Protokol; Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Özel Düzce Uğur Okulları arasında ihtiyaca uygun olarak öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi yönünde tarafların, seminer, hizmet içi eğitim, araştırma, akademik ziyaretler, gözlem, görüşme gibi konular hakkındaki sorumluluklarını kapsıyor.

Protokol ile Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adayları, Özel Düzce Uğur Okulları Kampüsünde gerçekleştirilecek faaliyetlere katılım sağlayabilecek, bilimsel çalışmaların uygulama boyutunda çeşitli gözlem ve araştırmalar yapabilecek. Eğitim Fakültesi’nde yürütülen topluma hizmet dersi gibi uygulamalı derslerde, öğrenci ve öğretim elemanları tarafından yürütülen proje veya çalışmalar uygun görüldüğü takdirde sürdürülebilecek. İhtiyaç duyulabilecek öğrenme-öğretme süreci desteği Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından uygun görülen şartlarda sağlanabilecek. Taraflar arasında ortak proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi, uluslararası programlara birlikte proje sunulması hususlarında da iş birliği çalışmaları gerçekleştirilebilecek.